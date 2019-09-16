فيينا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة النمساوية فيينا اليوم مع المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) كورنيل فيروتا .وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات التي من شأنها تعزيز قدرات دول مجلس التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والاستفادة من خبرات الوكالة في مجال الرقابة والتفتيش والوقاية وتطبيق معايير الأمان في استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية.وأشاد الأمين العام بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول ورفع مستوى التأهب لديها للتصدي ومواجهة الحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في متابعة الرقابة والتفتيش والتأكد من التزام الدول المعنية بالاتفاقات والمواثيق الدولية.حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد الغيلاني والوفد المرافق للأمين العام.// انتهى //21:48ت م0257