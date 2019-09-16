القاهرة 16 محرم 1441هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومسئولي صندوق النقد العربي المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقدة حاليًا في القاهرة.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الرئيس السيسي أكد أهمية العمل على تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية وتطوير الممارسات النقدية بها بما يساهم في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.وأضاف راضي أن الرئيس المصري أشاد بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، وتنسيق السياسات النقدية العربية.وأوضح المتحدث أن أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أكدوا من جانبهم أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية.// انتهى //21:55ت م0258