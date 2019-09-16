جيزان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسبدأت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان اليوم، إجراء المقابلات الشخصية لمستفيدي ومستفيدات مشروع "ليستغنوا"، الذي يُعد أحدث مشروعات الجمعية لخدمة الأسر المنتجة.وبين المشرف على الأسر المنتجه بالجمعية موسى حكمي، أن الجمعية وقعت اتفاقيات شراكة خاصة لتنفيذ المشروع مع كل من وقف محمد بن عبدالله الجميح، ومؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية، حيث تهدف الاتفاقيات إلى تدريب وتأهيل وإقراض 100 مستفيد ومستفيدة لتأسيس مشاريعهم ، وتأسيس صندوق إقراض في الجمعية ، وتمكين موظفي وموظفات الجمعية من إدارة الصندوق ، والمساهمة في إيجاد فرص عمل للأسر المنتجة ومساعدتهم في فتح مشاريعهم ، وتصميم وبناء مشاريع تجارية وفق الاحتياج المحلي ، وذلك على مدى عامين .وبين الحكمي أن المرشحين للمشروع سيستفيدون من دورات تدريبية وتأهيلية قبل الحصول على التمويل ، لتنفيذ مشروعات في نشاطات البخور والعطور والمكياج والخياطة وتنسيق الهدايا والورود ، والأكل الشعبي والمعجنات والحلويات وبيع المستلزمات النسائية وتنسيق الحفلات والأعراس، وكذلك الطباعة الحرارية، والكروشيه، وصناعة الحليّ والمجوهرات والبهارات وإعداد القهوة، والكافيهات.// انتهى //22:00ت م0259