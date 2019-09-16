الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستنطلق بعد غدٍ الأربعاء مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر.وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب السعودي منتخبات عمان وسوريا، وباكستان.ويشهد يوم الأربعاء إقامة مباراتين، إذ يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني عند ٢٥: ٦ مساءً، فيما يلتقي الأخضر بنظيره السوري في المباراة الثانية التي ستقام عند ٢٠ : ٩ مساءً.ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ11 إلى النهائيات التي ستقام في أكتوبر المقبل، بجانب تأهل أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني.// انتهى //22:02ت م0260