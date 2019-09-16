ظهران الجنوب17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم، اجتماع اللجنة المكلفة للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.وأثنى القرقاح في مستهل الاجتماع باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وحرصه على متابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً على أهمية تفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية فيتنفيذ وإقامة فعاليات تواكب هذه المناسبة الغالية.واشتمل جدول الاجتماع مناقشة أعمال اللجنة والفعاليات والبرامج المعدة من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء باليوم الوطني واستعدادات الأجهزة الأمنية، وفقاً للخطط المعدة لتفيذ فعاليات هذه المناسبة الغالية.// انتهى //22:29ت م0262