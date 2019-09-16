الخرطوم 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذى يزور السودان حاليا.وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا ممتدحاً مساعي فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ،من جانبه عبر وزير الخارجية الفرنسي عن تطلعه لأن يلعب السودان دوراً فعالاً في محيطه الإقليمي خلال الفترة القادمة، موضحاً أن اللقاء تناول جملة من الموضوعات، أبرزها استكمال تحقيق السلام الشامل بالسودان، مبيناً أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء السوداني لفرنسا خلال اليومين القادمين.// انتهى //22:31ت م0263