جيزان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واساستحدثت أمانة منطقة جازان، إدارة للأمن السيبراني ، وذلك ضمن خطتها التطويرية، المتضمنة الإعتماد على الكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الطاقات والكوادر البشرية الشابة .وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أهمية أمن المعلومات للقطاع البلدي التي تأتي مُلحة مع التحولات الرقمية والإعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية ، حيث يتطلب ذلك ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها .من جانبه بين مدير إدارة الأمن السيبراني بأمانة جازان علي بن أحمد جعفري ، أن العمل سيجري لتطوير أنظمة حماية المعلومات والعمل على زيادة الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي أمانة منطقة جازان .// انتهى //22:41ت م0264