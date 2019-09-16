جيزان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس‏‎نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم ، لقاءً عن مدارس الطفولة المبكرة بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم وعدد من القيادات التربوية ورئيسات الأقسام ذات العلاقة وذلك بمقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان.وبيّنت مسلم أن اللقاء جاء في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة من خلال الوقوف على سير العمل بالميدان ومناقشة فرص التحسين والتحديات ، مؤكدة الأدوار التكاملية والتشاركية في دعم الطفولة المبكرة تقنيا وفنياً بين جميع الإدارات ، مضيفة أن مدارس الطفولة المبكرة خطوة رائدة لتحسين جودة التعليم ومواكبة رؤية المملكة 2030، وأن الإدارة تسعى لتوفير الإمكانات اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة‪.‏وتطرق اللقاء لعددٍ من المحاور حيث استعرضت إدارة رياض الأطفال أهمية مدارس الطفولة المبكرة وآلية العمل بها وأهم البرامج التدريبية التي تستهدف القائدات والمشرفات لتطوير العمل ، كما قدمت إدارة التوجيه والإرشاد شرحاً عن الخدمات المقدمة لطلاب وطالبات المدارس وأسرهم تربويا ونفسيا واجتماعيا ، واختتم اللقاء بمناقشة أبرز فرص التحسين في الخدمات المقدمة وأبرز التحديات التي ستعمل الإدارة على تجاوزها.// انتهى //22:42ت م0265