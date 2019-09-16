القاهرة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسوقعت مذكرة تفاهم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بين جامعة الدول العربية ومؤسسة " آناليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، ووقع عن الجامعة العربية أمينها العام أحمد أبو الغيط، فيما وقع عن المؤسسة الأورومتوسطية رئيستها إليزابيث غيغو.وتهدف المذكرة إلى ترسيخ سُبل التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات المشتركة وتكثيف جهودهما الرامية إلى تعزيز مفهوم المواطنة العالمية.كما تهدف إلى دعم الحوار الثقافي والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وتعزيز ثقافة السلام المستدام، والتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف والتعصب والتمييز العنصري.// انتهى //22:43ت م0266