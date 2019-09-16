فيينا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المعرض المقام على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقام في العاصمة النمساوية فيينا.واطلع الزياني على الجهود التي تقوم بها الإمارات في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيدا بما توليه القيادة الإماراتية من اهتمام كبير لهذا الجانب المهم للمسيرة التنموية، منوها بما تحقق من تقدم كبير، وما تبذله دولة الإمارات من مساعي مخلصة ومستمرة لتعزيز الاستفادة من الطاقة النووية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مثنيا على عطاء السواعد الشابة من أبناء الإمارات الذين قبلوا التحدي بالانخراط في هذا الميدان العلمي الصعب، وسجلوا كفاءة وقدرة يشار إليها بإعجاب وفخر.// انتهى //22:47ت م0268