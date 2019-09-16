المدينة المنورة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة بطولة الماتدور لكرة القدم على ملاعب مركز الأمير سلطان الاجتماعي بحي العريض.وافتتح البطولة مدير الجمعية التنفيذي المكلف أحمد حمزي وبحضور عدد من الرياضيين ومشرفي الأكاديميات المشاركة، وتهدف البطولة إلى تقوية أواصر العلاقة بين الأكاديميات الواقعة في الأحياء والمركز الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق احتياجات وتطلعات أهالي الحي.وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور طارق معلا بأن هذه البطولة تأتي امتدادا لعدد من الأنشطة الرياضية للشباب والفتيات التي تطلقها الجمعية داخل مرافق المركز والتي تسهم في زيادة ممارسي الأنشطة الرياضية في المجتمع لتعزيز مفهوم نمط الحياة من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات سكان الحي.وأفاد المشرف على البطولة الكابتن عادل الرشيدي بأن الجمعية جمعت عددا من الأكاديميات المجاورة للمركز وقد خصصت لفئة الناشئين حيث بلغ عدد الأكاديميات المشاركة ثماني أكاديميات وتضم أكثر من مئة وستون لاعبا, عادّاً المشاركة في البطولات الرياضية حافزا للمشتركين في الأكاديميات الرياضية ويعزز لديهم كثير من المهارات الشخصية كالثقة في النفس وتقوية العلاقة الاجتماعية بين اللاعبين.من جانبه ذكر اللاعب وليد الأحمدي من أكاديمية المهارات الرياضية بأن البطولة عززت لديهم كمشاركين روح التحدي والمنافسة بالإضافة إلى أن كثرة المشاركة في البطولات الرياضية تتيح لهم تطبيق المهارات والجمل التكتيكية التي تعلموها أثناء الحصص في الأكاديمية .وقامت الجمعية مؤخرا بتهيئة المرافق الرياضية وزيادتها من خلال مراكز الأحياء التابعة لها وذلك لتحقيق رغبات أهالي الأحياء.//انتهى//22:48ت م0269