أبوظبي 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ريتشارد مور .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة, كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:59ت م0270