بيروت 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسافتتحت الجمعية العمومية لـ"الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب" اليوم دورتها الـ ٢٨ التي تستضيف فعالياتها العاصمة بيروت هذا العام.وقال ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير طارق عبد السلام في كلمة له خلال الافتتاح : إن الجامعة العربية تؤيد المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد وما يصدر عنها من قرارات تستهدف خدمة المحاربين القدماء وأسرهم"، مشيراً إلى أهمية الوعي بخطورة التهديدات الصادرة عن بعض القوى الخارجية التي تواجه الدول العربية، والوقوف بحزم تجاه تلك القوى التي تستهدف ضرب السيادة، وتطلعات الأمة العربية نحو بناء مستقبلها وأخذ مكانتها المستحقة التى تليق بها".أما رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء دان فيجو برجتين، فقال: إن "المحاربين القدماء يمثلون قوة سلام فاعلة بإمكانها خفض مستوى الصراعات في العالم، عبر ما لديهم من خبرات وقيم ومفاهيم يجب أن يتم نقلها إلى الأجيال الجديدة"، مشدداً على أن "الحروب ليست هي الحل للمشاكل بين الدول، لا سيما وأن الأجيال الجديدة يعيشون في عالم مختلف في ظل شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي يمكن أن تتسبب في وقوعهم في مخاطر عديدة والانخراط في أنشطة من شأنها تهديد المجتمعات" .// انتهـى//23:20ت م0272