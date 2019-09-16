الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على النصر السعودي 3-1 ، خلال مواجهتهما اليوم في الدوحة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.سجل أهداف السد أكرم عفيف عند الدقيقة 26 ، وحسن الهيدوس بالدقيقة 59 ، والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 83 من ضربة جزاء ، في حين أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر عند الدقيقة 33 .ويقابل السد في الدور قبل النهائي الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي التي تجمع الهلال السعودي ونظيره الاتحاد السعودي غدا في الرياض .// انتهى//23:24ت م0273