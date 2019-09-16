رياضي/ النصر يخرج من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارته من السد في إياب دور الثمانية
الاثنين 1441/1/17 هـ الموافق 2019/09/16 م واس
الرياض 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس
تأهل فريق السد القطري إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على النصر السعودي 3-1 ، خلال مواجهتهما اليوم في الدوحة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.
سجل أهداف السد أكرم عفيف عند الدقيقة 26 ، وحسن الهيدوس بالدقيقة 59 ، والجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 83 من ضربة جزاء ، في حين أحرز المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النصر عند الدقيقة 33 .
ويقابل السد في الدور قبل النهائي الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي التي تجمع الهلال السعودي ونظيره الاتحاد السعودي غدا في الرياض .
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23:24ت م
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