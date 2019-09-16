نيودلهي 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأدانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم " ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 واستهدف منشأتي (بقيق) و(خريص) النفطية في المملكة العربية السعودية ونؤكد مجدداً رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".// انتهى //23:46ت م0275