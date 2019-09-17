الدرب ١٧ محرم ١٤٤١هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠١٩م واسرأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم اجتماع اللجنة المشرفة على احتفالات المحافظة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض الخطط والبرامج المعدة من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب ومكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن الغالي.كما جرى استعراض برامج الحفل وتعزيز التعاون من خلال مشاركة الإدارات والجهات الحكومية والمؤسسات بالمحافظة وبالتعاون مع الأهالي، وتشكيل لجنة إعلامية للفعالية إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.وأكد محافظ الدرب أهمية إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في المجالات كافة في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //00:43ت م0282