الطوال 17 محرم 1441 الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبده طواشي ، وحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالمجيد الحازمي , وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية.وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات مجلس الإدارة الحالي, ومناقشة تقرير ميزاينة هذا العام وما تم صرفه على المشاريع الاستثمارية والوقفية, والبرامج والأنشطة والخدمات.كما جرى خلال الاجتماع التصويت واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة عبدالله بن علي حمدي ، وعضوية كل من حسين علي ظافري نائباً لرئيس المجلس وخالد عبدالله مشهور مسؤولاً مالياً للجمعية، إضافة لعضوية كل من يحيى علي مشهور وعبدالعزيز علي ظافري وعبدالرحمن محمد دباج وعبدالرحمن محمد مقهري .// انتهى //00:44ت م0283