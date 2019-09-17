محايل 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسأوقفت بلدية بارق اليوم تعديات على مساحة 600 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بحي الطوارف التابعة لمركز ثلوث المنظر .وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.//انتهى //00:45ت م0284