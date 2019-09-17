الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستغادر غداً بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات إلى كرواتيا للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستقام في مدينة بوريك في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الحالي، بمشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.وضمت مجموعة الأخضر كل من منتخبي بلجيكا وغرينلاند، فيما ضمت المجموعة الأخرى منتخبات النرويج، تركمانستان ومونتينغرو.وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في البطولة ضمن تحضيراته لتصفيات غرب آسيا التي ستقام بالعاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 16 إلى 27 أكتوبر المقبل.واختتم الأخضر اليوم مرحلته الثالثة من الاستعدادات التي أقيمت في مدينة الدمام واستمرت 5 أيام، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني تعادل فيهما بنتيجة 2-2.واختار المدير الفني للمنتخب السعودي ، "الإسباني" لويس فونسيكا 14 لاعباً للمشاركة في البطولة الدولية الودية بكرواتيا وهم :عبدالله الشمري، أسعد السعد، عبدالله كردي، نواف عروان، جوهر البيشي، معاذ عسيري، عمر الدبل، عبدالإله العتيبي، عبدالرزاق العنزي، محمد الخماس، فيصل السلطان، سلطان الدحيم، محسن فقيهي، بسام الشمري.//انتهى //00:46ت م0285