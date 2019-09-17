عمّان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وعلى ما يسمى مستوطنة "كريات أربع" .وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجه، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.وحذر في بيان صحفي من أن هذا التوجّه وتوجّهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخراً ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.// انتهى//01:26ت م0287