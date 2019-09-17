الرباط 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط بوزير الشؤون الخارجية وسنغاليي المهجر أمادو با الذي يقوم يزور المغرب حاليًا .وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المغربية بأن الجانبين تطرقا للعلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات, مشيرا إلى تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص مجموعة من القضايا الدولية أهمها محاربة الإرهاب والتطرف والحد من آثار التغيرات المناخية والمعالجة التنموية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها.// انتهى //01:30ت م0288