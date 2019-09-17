أبوظبي 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي معالي وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية الألمانية نيلس أنين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:48ت م0289