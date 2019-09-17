جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.وعبر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.// انتهى //02:10ت م0291