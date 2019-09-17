نيويورك 17 محرم 1441هـ 16 سبتمبر 2019م واسصعدت أسهم شركات الطاقة بقوة في حين تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة اليوم الاثنين بعد أن أججت هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين مخاوف المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 143.24 نقطة بما يعادل 0.53 بالمئة إلى 27076.28 نقطة، وهبط المؤر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.38 نقطة أو 0.31 بالمئة مسجلا 2998.01 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.17 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 8153.54 نقطة.// انتهى //05:38ت م0297