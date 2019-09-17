عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين.. ملك البحرين يدين الهجوم على أرامكو
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني
ولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست ضد المملكة.. تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم
الخارجية: المملكة ستدعو خبراء دوليين وأمميين للمشاركة في تحقيقات هجوم «أرامكو»
أمير الرياض يرعى غدا حفل تخريج 571 طالبًا من كلية علوم الطيران
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن
رابطة العالم الإسلامي: المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو
حقوق الإنسان بعسير تزور وحدة الحماية الإجتماعية بالمنطقة لرصد الإيجابيات والسلبيات
عبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم حتى عام 2022
عبدالعزيز الفيصل يناقش تنمية وتطوير رياضة كرة القدم في الوطن العربي
آل الشيخ: الاعتداءات على المملكة تؤكد إمعان الأعداء في إيذاء المسلمين في دينهم وأمنهم
المملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا
إضرام النار في صور خامنئي وفروع قواعد البسيج وقوات الحرس في 75 مدينة إيرانية
الهند تدين الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو
رصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي
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