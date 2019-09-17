الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين.. ملك البحرين يدين الهجوم على أرامكوولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويتولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرينولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستانيولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست ضد المملكة.. تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالمالخارجية: المملكة ستدعو خبراء دوليين وأمميين للمشاركة في تحقيقات هجوم «أرامكو»أمير الرياض يرعى غدا حفل تخريج 571 طالبًا من كلية علوم الطيرانأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرنرابطة العالم الإسلامي: المنظمات والهيئات الإسلامية تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكوحقوق الإنسان بعسير تزور وحدة الحماية الإجتماعية بالمنطقة لرصد الإيجابيات والسلبياتعبدالعزيز الفيصل رئيساً للاتحاد العربي لكرة القدم حتى عام 2022عبدالعزيز الفيصل يناقش تنمية وتطوير رياضة كرة القدم في الوطن العربيآل الشيخ: الاعتداءات على المملكة تؤكد إمعان الأعداء في إيذاء المسلمين في دينهم وأمنهمالمملكة تدعو إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجاإضرام النار في صور خامنئي وفروع قواعد البسيج وقوات الحرس في 75 مدينة إيرانيةالهند تدين الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكورصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي// يتبع //06:07ت م0003