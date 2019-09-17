وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (ثقافة وزير.. ورؤية وطن ) : بدا الوزير الشاب بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود في حوار عكاظ له أمس نجماً لامعاً، لفت الأنظار وأبهرها بأفكاره النيّرة، وطرحه المميز الذي أماط اللثام عن أمور كثيرة، شدّت انتباه كل من أتت عينه على الحوار المفعم بالإثارة والصراحة في آن.وبينت أن الوزير البدر الذي اختارته القيادة لحمل راية ثقافة وتراث الوطن، هذه الراية التي تعدّ إحدى أهم مكاسب الشعوب التي يجب الحفاظ عليها عالية، وعدم المساس بها أو تشويهها.وأضافت مما قال: ( لسنا حضارةً هامشية) (تاريخنا يمتدّ إلى أعماق الحضارة الإنسانية) ( التعليم التعليم) (الأفكار المتطرفة وصلت لليأس والانتحار) (سنمضي في رحلتنا التي تؤمن بالانفتاح على العالم مع الاعتزاز بتراثنا).واختتمت : لم تكن هذه العناوين القصيرة مجرد أقوال تلوكها الألسن دون أفعالٍ تبرهن صدق ما خطط له الوزير البدر الذي بدأ خطوات الإنجازات منذ أول يومٍ وطأت فيه قدماه مقر وزارة الثقافة، هذه الوزارة الوليدة التي تحمل مشعل الحفاظ على مكتسباتنا التاريخية، وتباهي بها بين الشعوب، تحت ظل رؤية 2030 التي مهّد أميرها الطريق أمام الجميع وبذل كل ما في وسعه للمضي قدما لتحقيقها وقد بدت تباشيرها وأولى ثمارها، وما يفعله الوزير ابن فرحان هو إحدى ثمار هذه الرؤية العزيزة في الوطن العزيز.// يتبع //06:08ت م0005