الأمم المتحدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسملت ماريا فرناندا إسبينوزا، مطرقة الجمعية العامة للأمم المتحدة طوال الدورة الـ 73، وهي الان بصدد مغادرة موقعها الذي شغلته منذ سبتمبر 2018. وهي الشاعرة والدبلوماسية، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة التي كانت أول امرأة من أميركا اللاتينية، ورابع امرأة تتولى هذا المنصب على مدى ثلاثة وسبعين عاما.قالت ماريا فرناندا إسبينوسا في ردها علي سؤال أخبار الأمم المتحدة حول نظرتها إلى فترة توليها المنصب الأممي الأرفع، كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "هنالك الكثير من العمل الشاق، لكنني أود أن أقول أيضا الكثير من الإنجازات، والكثير من الشعور بالرضا في وظيفة ضخمة للغاية، وحيث كانت هناك تطلعات لا تحصى، فالناس يتوقعون الكثير من الأمم المتحدة. لذلك، أنا راضية للغاية عن دعم وسند الدول الأعضاء، وعن أننا تمكنا من الوفاء بالأولويات السبع التي حددناها منذ البداية".//أنتهي//06:09ت م0007