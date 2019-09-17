طرابلس 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوت حكومة الوفاق في عدة محاور جنوب العاصمة ، كما بينت تصدي الجيش محاولات إرهابية التي وضعها الأتراك خلال الفترة الماضية خطة للتقدم نحو الجفرة والهلال النفطي لتمكين الميليشيات من الاستيلاء عليه.وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن عودة حـركة الـعبور عبر منفذ رأس جدير إلى طـبيعتها وبانسيابية.ونوهت إلى مطالبة الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط لافيو دي جاكومو بالإغلاق الفوري لجميع مراكز الاحتجاز في ليبيا في أعقاب اعتقال السُلطات الإيطالية لثلاثة مهاجرين بتهمة التعذيب والخطف جرت حسبما تداول إعلاميًا في مركز احتجاز للمهاجرين بمنطقة الزاوية في ليبيا.وعرجت الصحف على تصريحات رئيس البعثة الأممية للدعم غسان سلامة ودعوته جميع الأطراف في ليبيا، وكذا الأطراف الدولية المؤيدة لها، دون أن يسميها.// انتهى //08:19ت م0015