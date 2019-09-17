نجران 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب ، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:29ت م0016