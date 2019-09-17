عام / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
نجران 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات، بدر الجنوب ، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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