حائل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسألتقى مدير سجون منطقة حائل العقيد حسن بن علي الشهري بمكتبه أمس، رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم" في منطقة حائل راضي بن سنيد الشمري.وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بنزلاء السجون، وكذلك تطويـر الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفـرج عنهـم وأُسـرهم، وتحسـين حياتهـم ودعمهـم ماديـاً ومعنويـاً وإعادة تأهيلهـم بما يكفـل لهـم حياة كريمة.وفي نهاية اللقاء قدم مدير سجون منطقة حائل درعاً تذكارياً لرئيس لجنة "تراحم" لقاء الجهود التي تبذلها اللجنة.// انتهى //08:49ت م0020