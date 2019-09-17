الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، توجيهاً لجميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، حول الاعتداء الذي استهدف معملي "أرامكو" في محافظة بقيق، ومركز خريص، والتأكيد على شناعة هذا الفعل الآثم.وتضمن توجيه معاليه التأكيد على الخطباء بالحديث عن نعمة الأمن والاستقرار التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية، وضرورة الالتفاف حول القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان.ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة الأحداث وأداء دورها في توعية المجتمع بالأخطار المحدقة ببلادنا في الداخل والخارج وماينبغي من المواطنين من الالتفاف حول قيادتهم والعمل لمصلحة وطنهم لسد الطريق أمام الأعداء المتربصين الذين يحاولون النيل من أمن واستقرار بلادنا حرسها الله.// انتهى //09:46ت م0028