بريدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس, أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ووكلاء الأمانة، نظير الجهود المتميزة في أداء عمل أمانة المنطقة, بحضور وكلاء إمارة المنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالأعمال الجليلة والبصمات الواضحة والمهنية العالية التي يقدمها أمين المنطقة وكافة زملاءه في الأمانة, معتبراً أن ما تحقق من إنجازات يعكس جهود مضاعفة قُدمت من قبل الأمانة ومنسوبيها, مبدياً سعادته بما يتم بذله من جهود ستسهم في رفع مستوى وكفاءة جودة الحياة المقدمة للمواطنين بالمنطقة, داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جهته أعرب أمين منطقة القصيم عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة من سموه التي تظهر مدى حرصه على متابعة أداء الأمانة بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة لخدمة المواطن ودعم سموه الدائم لتكون في أقصى درجات النجاح, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //09:48ت م0029