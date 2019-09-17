رام الله 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت أمس بالأغوار تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار، وإحالة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراسته.وسلطت الضوء على إعلان رئيس وزراء الاحتلال أنه يعتزم ضم جميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.وتناولت صحف الصباح خبر دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التنبه لمخطط إسرائيلي يهدف لفرض حلول على الدول العربية عبر "صفقة القرن".وتابعت تأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين كونه الحل الوحيد للصراع، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا بإعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن الولايات المتحدة ستدافع عن النظام الدولي الذي "تقوضه إيران" بعد "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية بالمملكة.// انتهى //09:49ت م0030