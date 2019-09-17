بيروت 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة بتوجيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قرار أصدرته أمس الاتهام إلى المسؤول في حزب الله الإرهابي سليم عياش بمحاولة اغتيال كل من النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر واغتيال جورج حاوي.وتحدثت عن دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.وتناولت الصحف تأكيدات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جميع الدلائل والمؤشرات العملياتية والأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي أرامكو هي أسلحة إيرانية.وأشارت إلى تصريحات وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري التي يتهم فيها إيران بالضلوع في الهجوم على منشآت النفط بالمملكة التي تستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي.ولفتت الانتباه إلى تحذير بعثة لتقص الحقائق تابعة للأمم المتحدة من أن حوالي 600 ألف من الرهينجا الذين لايزالون في بورما يواجهون خطر الإبادة الجماعية.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس في لوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن لم تقدم حلًا مقنعًا لقضية الحدود الإيرلندية الحساسة قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.// انتهى //10:01ت م0033