لندن 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة.وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1505.6 دولار للأوقية.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 937.64 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1605.07 دولار بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 1626.81 دولار في الجلسة السابقة.// انتهى //10:04ت م0034