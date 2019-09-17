طوكيو 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملي نفط بالمملكة.وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.9 %إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.// انتهى //10:04ت م0035