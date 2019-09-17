اقتصادي / النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملي نفط بالمملكة
الثلاثاء 1441/1/18 هـ الموافق 2019/09/17 م واس
طوكيو 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس
انخفضت أسعار النفط اليوم على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملي نفط بالمملكة.
وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.9 %إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.
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