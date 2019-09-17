القاهرة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم بين الشأنين المحلي والإقليمي، مبرزةً لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي وتداعيات الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية.وسلطت الصحف الضوء، على استقبال الرئيس السيسي، لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وتأكيده خلال اللقاء على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.وأشارت الصحف إلى استقبال الرئيس السيسي أيضًا لأعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، ومسؤولي صندوق النقد العربي، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دوليًا وإقليميًا، من المشاركين في أعمال الدورة الاعتيادية الـ 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.وتطرقت الصحف إلى نجاح القوات البحرية المصرية في إنقاذ قارب سياحي "يخت" قبل تعرضه للغرق بساحل البحر الأحمر، حيث كان يقل 38 فردًا منهم 26 سائحًا إضافة إلى طاقم اليخت المكون من 12 فردًا.ولفتت الانتباه إلى استمرار تراجع أسعار صرف الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليصل تراجعه إلى أكثر من جنيه و 45 قرشًا منذ بداية العام الحالي.وفي الشأن الإقليمي والدولي، اهتمت الصحف بتداعيات الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية، مبرزةً أنباء ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 % بعد الهجوم.وعرجت على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التونسية، مشيرةً إلى أن النتائج الأولية أسفرت عن مفاجآت أبرزها الإطاحة بجماعة الإخوان ومرشحيها من الساحة السياسية في تونس، ليبقى الحسم في الجولة النهائية بين المرشح المستقل قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.// انتهى //10:17ت م0036