بغداد 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.واهتمت الصحف بأسباب تعثر عملية الاستثمار في العراق والعقبات التي تحول دون ذلك, داعيةً إلى تنظيم الأمور المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.وأبرزت الصحف تأكيد وزير المالية العراقي فؤاد محمد حسين أمس بأن عملية إعمار المناطق المحررة من الدواعش تحتاج إلى 88 مليار دولار.// انتهى //10:27ت م0039