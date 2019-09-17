القدس المحتلة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين قاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى وتلقوا شروحات حول أسطورة "الهيكل" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين.إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منزله وتفتيشه.// انتهى //10:59ت م0045