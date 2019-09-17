تبوك 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسحصل مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك، ممثلاً بقسمي الجراحة العامة والباطنة، على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرامج شهادة الاختصاص، وذلك بعد تطبيق متطلبات ومعايير الاعتماد، وبرامج التدريب وآليتها لقسمي الجراحة العامة والباطنة.ويعكس هذا الاعتماد ثقة الهيئة بما يقدمه القسمان في المستشفى من خدمات صحية عالية الجودة، وبما لدى المستشفى من كفاءات طبية مؤهلة وإمكانات وتجهيزات عالية المستوى.// انتهى //11:15ت م0049