الجزائر 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مواقف الأحزاب السياسية من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم، مشيرةً إلى ترحيب واسع بقرار رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح إسناد الإشراف على العملية الانتخابية لهيئة مستقلة.واهتمت بنتائج الدور الأول من الانتخابات التونسية، مبينةً أنها مفاجأة كبيرة للتونسيين والعالم، بعد ان أطاحت بالقوى السياسية التقليدية ومرور المرشح المستقل قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي للدور الثاني.وتطرقت صحف الجزائر إلى اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس في لوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل تسريع وتيرة خروج بريطانيا وسط أنباء عن تعثر المحادثات بشأن تبعاته الأمنية.// انتهى //11:29ت م0056