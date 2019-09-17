وادي الدواسر 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واستُقيم كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، دورة للحصول على "شارة المواطنة" لمختلف المراحل الكشفية في قصر الثقافة خلال الفترة 25 - 30 / 1 / 1441هـ، ضمن مُشاركتها في احتفالات الإدارة باليوم الوطني الـ 89 للمملكة الذي يُقام تحت شعار "همة حتى القمة".وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان أن الدورة تأتي ضمن خطة الإدارة بالمناسبة التي تهدف الى ترسيخ الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية للقيم الوطنية وتذكير الكشافين بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وتعميقاً للقيم الإيجابية لدى الكشافين.بدوره أفاد رئيس قسم النشاط الكشفي غانم بن عبدالله آل غانم أن الدورة ستقام لمراحل الأشبال والفتيان والكشاف المتقدم، وتستهدف 150 فرداً من أعضاء الوحدات الكشفية بالإدارة، مبيناً أن حصول العضو للشارة يعتمد على تجاوزه عدداً من المتطلبات، حيث يجب على الشبل أن يجتاز خمسة متطلبات من: معرفة مدلول العلم الوطني مع الرسم، والمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني، وحفظ وترديد النشيد الوطني، ورسم خريطة المملكة موضحاً عليها أهم المدن، ويعدد ملوك المملكة بالتسلسل، وأن يشارك في برنامج خدمة عامة، ويكتب ما لا يقل عن عشرة أسطر عن اليوم الوطني.وأَضاف أنه يتطلب لمن هم في مرحلة الفتيان أن يجتاز سبعة متطلبات: وهي أن يكتب بحثاً عن الملك عبدالعزيز لا يقل عن 3 صفحات، وأن يكون مشاركاً في أسابيع الخدمة العامة الوطنية، ومعرفة حقوق ولاة الأمر وواجبات الكشاف تجاه وطنه، والمحافظة على الممتلكات العامة، ويرسم خارطة المملكة العربية السعودية موضحاً عليها "الحدود الإقليمية – المناطق الإدارية – أهم الموانئ – حقول البترول"، والمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني داخل مدرسته، والمشاركة في أحد برامج الخدمة العامة داخل الحي، ويكتب ما لا يقل عن ثلاث صفحات عن اليوم الوطني، ويجمع البوم صور عن "ولاة الأمر – بعض المنشأت العامة – الحدائق والمنتزهات" والمشاركة في برنامج خدمة المعتمرين والزائرين، والمشاركة في برنامج إفطار صائم.وبالنسبة لمن هم في مرحلة الكشاف المتقدم، فيجب أن يجتاز سبعة متطلبات: وهي أن يكون قد شارك في أسابيع الخدمة العامة الوطنية، وأن يكتب بحثاً لا يقل عن 5 صفحات يتحدث فيه عن "حقوق ولاة الأمر وواجبات الكشاف تجاه وطنه"، وأن يكون محافظاً على الممتلكات العامة، ومشاركاً في أحد المهرجانات الوطنية، أو يقوم بزيارة إحدى الدوائر الحكومية وكتابة تقرير عن الخدمات التي تقدمها الدائرة للمواطن، أو يشارك في تنظيم الاحتفاء باليوم الوطني في مدرسته، أو يكتب ما لا يقل عن خمس صفحات يتحدث فيها عن اليوم الوطني، أو مشاركاً في معسكرات الخدمة العامة للحج، أو إفطار صائم.وأكد آل غانم أهمية شارات الهواية الكشفية في تشجيع الكشافين على الرقي بأنفسهم وإعطائهم فرصة لاختيار ما يلبي ميولهم ورغباتهم، وبما يدفعهم نحو الإبداع والابتكار والتجديد مما يؤثر في حياتهم المستقبلية، مُشيراً إلى أن حصول الكشاف على شارة أو شارات من شارات الهواية هو دليل على نجاحه في المعرفة والمهارة وتقديم الخدمة بصورة متميزة لكل شارة وأنه بذلك الأمر يكتسب الكشاف أبعاد جديدة في سعة الأفق والعلاقة مع الآخرين والتعديل في السلوك والاتجاهات، وبذلك يتحقق له المزيد من التنمية الذاتية فإذا زاد عدد الشارات التي يحصل عليها زادت خبرته وزادت شخصيته نمواً واكتمالاً.// انتهى //13:13ت م0076