جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسكشف صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " عن زيارة 6 آلاف زائر وزائرة لملتقى لقاءات جدة 2019، خلال اليوم الأول من الملتقى، والذي ينظمه "هدف" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأعلن بدء أعماله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، أمس .وشهد الموقع الإلكتروني للملتقى، والذي يستمر لـ 3 أيام، تسجيل 23 ألف مواطن ومواطنة، كما شهدت ورش العمل المخصصة لمسارات الملتقى الخمسة تسجيل 1750 مستفيدًا ومستفيدة.ويستهدف الملتقى منشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانويـة فما فـوق وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين, بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.// انتهى //13:20ت م0077