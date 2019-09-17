لندن 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية اليوم تناولها للهجمات، المدانة دولياً، على معملي النفط بالمملكة ، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه هذا الهجوم الإرهابي .وأخبرت بأن المحكمة الدستورية العليا البريطانية ستعقد اليوم، أولى جلسات الاستماع في الدعاوى المرفوعة ضد حكومة بوريس جونسون، في قضية إغلاق البرلمان البريطاني.وأشارت إلى أن المرشحان الأوفر حظًا في الانتخابات التونسية هما من خارج الأحزاب الرئيسية في البلاد، ومن خارج دائرة الضوء السياسي، أحدهما مرشح مستقل غير معروف والآخر قطب من أقطاب صناعة الإعلام، حسبما أشارت استطلاعات للرأي بعد انتهاء الاقتراع.// انتهى //13:28ت م0078