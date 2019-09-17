الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسثمنت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي ( قصر الشمسية)، مؤكدة أن اهتمام سموه بحفظ التراث والتاريخ السعودي يعكس الاهتمام بالإنسان والمكان معًا، ويعزز من حضور المرأة السعودية في المشهد الثقافي والحضاري للمملكة العربية السعودية، ليظل هذا القصر بما له من قيمة تاريخية حاضرًا أمام جميع الأجيال ، وليكون وجهة تاريخية تؤكد مكانة المرأة السعودية وقيمة مشاركتها الوطنية في المجالات كافة على مدى التاريخ.وأوضحت أن الأميرة نورة تمثل أيقونة ملهمة للمرأة السعودية، خاصة وأن القيادة الرشيدة، اختارت اسمها ليعبر عن أكبر جامعة في العالم للإناث وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وقالت : اليوم يؤكد سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بترميم قصر الأميرة نورة على نفقته الخاصة شاهدًا آخر لقناعة سموه الكريم على أهمية رصد تاريخنا الوطني حيث تؤكد رؤية المملكة ٢٠٣٠ على أن السياحة والحفاظ على التراث أركان أساسية من برنامج التحول الوطني، وتكريم للمرأة السعودية ورصد لمسيرتها التي أكدت دائما أنها شريك لأخيها الرجل في بناء الحياة على الأصعدة والمجالات كافة.//انتهى//13:28ت م0079