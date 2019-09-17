الكويت 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 88ر23 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5608 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0%.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر110 مليون سهم تمت من خلال 6518 صفقة نقدية بقيمة 8ر32 مليون دينار كويتي (نحو 5ر111 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4716 نقطة بنسبة 21ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر40 مليون سهم تمت عبر 1826 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر30 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6069 نقطة بنسبة 5ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 70 مليون سهم تمت عبر 4692 صفقة بقيمة 3ر30 مليون دينار (نحو 02ر103 مليون دولار).// انتهى //13:29ت م0080