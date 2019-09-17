الدرب 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسقام محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم ، بجولة تفقدية على مشروع متنزه محافظة الدرب، مطلعاً على سير العمل في المشروع الذي يقع على مساحة قدرها 81759 مترا مربعاً.وقدم رئيس بلدية الدرب المهندس محمد الخرمي ، شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي بلغت تكلفته الاجمالية 8.300.000 مليون ريال، ويحتوي على العديد من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية.وأشاد محافظ الدرب بما شاهده من أعمال في المشروع الذي سيكون أحد أهم المعالم السياحية الجميلة في ظل ما تضمه من خدمات، منوها بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لجميع المشروعات التنموية والتطويرية التي تنفذها أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الدرب بمواقع مختلفة من المحافظة.من جهة ثانية، وقف محافظ الدرب، على آثار حادثة الحريق الذي حدثت أمس في غرفة الكهرباء بالقرب من كلية العلوم والآداب للبنات بالدرب، وتمت السيطرة عليه في حينه من فرق الدفاع المدني دون حدوث إصابات أو وفيات.واطلع المهندس القحطاني خلال الجولة على آثار الحريق، مستمعاً إلى شرح من مدير الدفاع المدني بالمحافظة النقيب فارس الحفظي، عن الجهود المبذولة للوقوف على آثار الحريق والاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادثة.كما التقى محافظ الدرب بعميدة الكلية عائشة مقري التي طمأنت الجميع بسلامة الطالبات وأن الحريق المحدود لم يؤثر على اليوم الدراسي لمنسوبات الكلية.// انتهى//13:31ت م0083