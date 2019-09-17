سكاكا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني، يرافقه مدير عام تجربة المريض بوزارة الصحة إيمان بنت محمد الطريقي .واستمع سموه لشرح عن إدارة تجربة المريض والتي تساهم في تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي تقوم على تطبيق الرعاية الصحية المتمركزة على المريض وفق الرؤية الجديدة التي من أولوياتها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين منها، وإدراكاً لضرورة إشراك متلقي الخدمة في صنع القرارات الصحية، وحتى يكون المركز حلقة الوصل بين متلقي ومقدمة الخدمة لتحقيق أعلى مستويات الرضا على الخدمات الصحية المقدمة له في وزارة الصحة والمنشآت الصحية التابعة لها.كما تعمل إدارة تجربة المريض على إعداد إستراتيجيات لدراسة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من المرضى وذويهم، إلى جانب آليات لقياس مستويات رضا المرضى وذويهم على الخدمات التي تقدمها الصحة، ومن ثم تحليلها والاستفادة من النتائج لتقديم توصيات لتطوير الأداء في المنشآت الصحية.وأعرب سموه عن شكره لوزارة الصحة وجهودها في السعي لتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمريض، بما يحقق تقديم خدمات طبية متقدمة، متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //13:33ت م0084