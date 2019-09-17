الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسالتقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة أمس الأول، معالي المستشار الاقتصادي لفخامة رئيس جمهورية إريتريا حقوص قبرهيوت، الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً.وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وإريتريا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، كما جرى بحث موضوع الاستثمار الزراعي السعودي في إريتريا.حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة في هذا المجال، وسفير خادم الحرمين الشريفين في أسمرة صقر القرشي.// انتهى //13:33ت م0085