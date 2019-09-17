الخرطوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم، زيارة رسمية إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع لإجراء مباحثات مع القيادات السودانية.ومن المقرر أن يبحث أبو الغيط خلال زيارته مع القيادات السودانية دور الجامعة العربية وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية، ومرافقة الدولة السودانية والحركات السياسية والمدنيةفي المسار الوطني لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.// انتهى //13:35ت م0087